La Guardia Civil rescata a una mujer en un río de Morgadáns gracias a los ladridos de su perro

Agentes de la Guardia Civil de Gondomar rescataron en la madrugada de ayer a una mujer de 73 años de edad, vecina de la parroquia gondomaresa de Morgadáns, que se encontraba desaparecida de su domicilio desde la mañana. La encontraron gracias a los ladridos de su perro en un riachuelo cercano a su casa. Estaba desorientada y presentaba síntomas de hipotermia, aunque en principio no registraba ningún golpe ni rasguño.

Una vecina alertó en torno a las once de la noche del martes al servicio de Emerxencias 112 porque no la había visto desde hacía horas en la vivienda en la que reside sola, en el barrio de Vilas. Un hijo de la mujer confirmó que faltaba al comprobar que no había recogido el pan que le dejan cada mañana en la puerta.

Los guardias organizaron un operativo de búsqueda en el que participaron agentes de la Policía Local de Gondomar y bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) Val Miñor y vecinos del entorno.

En pleno rastreo, un integrante del equipo escuchó ladrar a un perro. Era el de la mujer, que la había acompañado en todo momento y permitió que la hallasen con vida, ya que el lugar en el que se encontraba es de difícil acceso.

Médicos del servicio de urgencias de A Xunqueira la atendieron en el lugar y una ambulancia del 061 la trasladó a Povisa.