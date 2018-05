Dos alegaciones retrasan la aprobación de los estatutos del polígono de A Pasaxe

La aprobación de los estatutos de la asociación de cooperación constituida por los empresarios de las parcelas y naves industriales del polígono industrial de A Pasaxe quedó pendiente, tras concluir el plazo de exposición pública, de que se resuelvan las dos únicas alegaciones presentadas, una de ellas del concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo.

El alcalde, Francisco Ferreira, lamentó ayer que estas alegaciones impidan la aprobación definitiva de los estatutos aprobados por la Alcaldía y publicados en el BOP el día 10 de abril por el periodo de 30 días, "y que de no ser por las alegaciones del concejal de urbanismo y la comunidad de montes de Vincios hubiera entrada en vigor el jueves".

Debido a las alegaciones presentadas, el proceso se verá retrasado mientras los servicios jurídicos municipales estudian las mismas. Araúxo y la comunidad de montes consideran ilegales dichos estatutos, al no incluir a los comuneros en la directiva de dicha asociación -como un propietario más-, lamentando que no se le haya invitada a la reunión. Sin embargo, según informó a FARO el alcalde y el presidente de los empresarios, Díaz Gonda, la asociación mantiene que todo estaba hablado con Montes y que, dado que las únicas parcelas que ellos poseen en la Fase I, están en zona verde y no edificable, son parcelas consideradas de "remplazo o de resultado y resultado, siendo compensados en la Fase II, no entrando en el proyecto de equidistribución de beneficios y cargos".

El alcalde lamenta el retraso que puede producirse debido a estas dos alegaciones, y dice que ya están siendo estudiadas por los servicios jurídicos -todo apunta a que serán desestimadas-, continuando con el procedimiento sin más demora.

"El polígono de A Pasaxe es una prioridad absoluta y no debemos perder ni un minuto en avanzar, los técnicos municipales y el equipo multidisciplinar que componen los trabajo de asesoramiento del futuro desarrollo de A Pasaxe, tienen todos los proyectos en marcha -proyecto de reparcelación, proyecto de equidistribución de beneficios y cargas, proyecto de urbanización y el pliego de licitación para la ejecución de las obras de urbanización-, para poder ser aprobados en el pleno de la corporación el próximo mes de junio, y así, poder dar comienzo al desarrollo y urbanización del polígono industrial", indicó

"Son muchas las empresas que están esperando para ubicarse en A Pasaxe y cientos de puestos de trabajo los que serán creados, no debemos, entrar en disputas banales que puedan retrasar el desarrollo del polígono, sino, todo lo contrario, remar todos en la misma dirección, ser serios y muy responsables con un asunto, que será sin duda, el motor económico del sur de Pontevedra y ofrecernos el pleno empleo en el Val Miñor", concluyó el alcalde Paco Ferreira.