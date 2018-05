El PP veta la unión de Gondomar al transporte metropolitano en el Parlamento

El grupo parlamentario del PP rechazó el miércoles en la Cámara gallega la adhesión del Concello de Gondomar al plan de transporte metropolitano de la Xunta. Los populares votaron en contra de la propuesta del diputado del BNG Luis Bará para incorporarlo.

El nacionalista criticó la "actitude sectaria" de la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, que "despois de dúas xuntanzas da comisión de seguimento, segue impedindo a integración de Gondomar" y subrayó que "a dinámica de enfrontamento entre PP e PSOE está a provocar que os 16.000 veciños do municipio sexan vítimas colaterais".

Por su parte, el diputado del PP Alberto Pazos insistió en que "a responsabilidade de que Gondomar non estea no transporte metropolitano é do seu alcalde e goberno municipal, que vetou a súa inclusión catro veces" y recalcó que el municipio "recibirá escrupulosamente o mesmo trato que os outros 22 concellos que solicitaron incorporarse. Nin imos castigar aos veciños pola falta de criterio do seu alcalde, nin premiaremos a súa irresponsabilidade dándolle un trato privilexiado".