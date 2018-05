La Festa do Choco abre el apetito del portavoz del Gobierno: "No se la puede uno perder"

Los 5.000 kilos de choco que se degustarán este fin de semana en Redondela han logrado conquistar a distancia los paladares de los miembros del Gobierno. Así parece desprenderse de las palabras pronunciadas por el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros aludió a la cita gastronómica redondelana entre sus recomendaciones culturales y de ocio para los próximos días.

Aunque reconoció no conocerla, el también ministro de Cultura aseguró tener buenas referencias de la Festa do Choco. "Me ha dicho un pajarito gallego que no se la puede uno perder", señaló Méndez de Vigo, que a buen seguro disfrutaría con los platos elaborados con este popular cefalópodo que se servirán hasta mañana domingo en la gran carpa de 70 metros que hoy permanecerá abierta desde las 10.30 horas hasta la una de la madrugada.

Inspección de atracciones

Por otro lado, para aumentar las garantías de seguridad de todos los usuarios que disfruten estos días de las barracas de la fiesta, el Concello de Redondela contrató este año un servicio de control de inspección de las instalaciones y funcionamiento de las atracciones.

Un equipo de especialistas inició el jueves la supervisión de la documentación preceptiva, tales como seguros de responsabilidad civil y acreditaciones técnicas y también se inspeccionó el montaje y funcionamiento de estas instalaciones. Los técnicos, que cuentan con una experiencia de más de 15 años en este tipo de controles, analizan el cumplimiento de numerosos requisitos de seguridad, mecánicos o eléctricos.

Con respecto a la estabilidad estructural, los técnicos controlan, que bancadas y apoyos estén correctamente nivelados y asentados, que la instalación no presente puntos importantes de corrosión ni deficiencias en los cordones de soldadura, que letreros, focos o carcasas tengan garantías de solidez, o que todo tipo de cuerdas, arneses, tensores y demás elementos de seguridad similares muestren un perfecto estado de conservación y figuren homologados.