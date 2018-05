Cantares do Brión dignificará la música gallega, hoy en Tomiño

La música tradicional gallega será protagonista este fin de semana en Tomiño con la actuación de Cantares do Brión y el obradoiro de canto "Cantares do Brueiro". Cantares do Brión, coro cuyo objetivo es divulgar la música coral tradicional gallega, presentará un repertorio compuesto por composiciones algunas de nueva creación y otras de hace un siglo. La cita tendrá lugar en el Auditorio de Goián, esta noche, a las 22.00 horas. En el mismo lugar será mañana domingo, a las 19.00 horas, el obradoiro de canto "Cantares do Brueiro", dirigido por el músico guardés Tino Baz.