Aprobación de modificaciones puntuales

Con el PXOM adaptado se acabaría la práctica de llevar a pleno modificaciones puntuales del mismo para atender a demandas de vecinos y empresas, lo cual ha levantado de nuevo polémica en la última de las sesiones en la que se habló de un supuesto "urbanismo a la carta". La aprobación inicial de una modificación puntual del PXOM en el ámbito de los polígonos industriales de A Granxa y PPI5 que llevaba el gobierno a pleno no salió adelante. Se trataba de cambiar una parte de zona verde para clasificarla como suelo industrial ante el interés de una empresa allí ubicada "que quiere crecer y no puede, habiendo riesgo incluso de deslocalización", exponía Coto. BNG, EU-SON y la edil no adscrita rechazaron la propuesta ya no solo por estar en contra de eliminar zonas verdes del municipio, sino porque se trata de un "abuso sistemático y un mal precedente", argumentaba el nacionalista Pedro Pereira quien reclamaba "una solución global de ordenación a la falta de planeamiento urbanístico" la cual vendrá dada, precisamente, con esta adaptación del PXOM.