Veinte nigraneses se forman para trabajar en el futuro centro comercial de Porto do Molle

El Centro de Negocios de Porto do Molle albergó ayer la primera jornada de un curso de auxiliar de comercio que prepara a veinte vecinos de Nigrán -18 mujeres y 2 hombres- para trabajar en la futura zona comercial del parque empresarial. La próxima implantación de firmas como Decathlon, Burguer King, Leroy Merlin-AKI, Worten, Norauto y Lidl ha llevado a Concello, Fundación Érguete y Consorcio de la Zona Franca de Vigo a poner en marcha esta iniciativa formativa, dirigida a personas con dificultades para encontrar empleo por su edad o sus circunstancias personales. El alcalde, Juan González, la presidenta de la entidad social, Carmen Avendaño, y la delegada del ente estatal, Teresa Pedrosa, dieron la bienvenida a los alumnos, que recibirán 210 horas de clases, 80 de ellas de prácticas en negocios de la zona.

Hace tres meses que se hizo pública la compra de 8.500 metros cuadrados de terrenos por parte del grupo inversor López Real 09 S.L. con la intención de habilitar un nuevo centro comercial, en el que está confirmada la presencia de las mencionadas compañías y no se descarta la futura incorporación de otras. Pedrosa destacó que el proyecto generará en principio 185 puestos de trabajo y, ante esta futura demanda, el Concello decidió impulsar la formación en el sector.

Eso no quiere decir, según destacó el regidor, "que este curso garanta un posto de traballo automáticamente en Porto do Molle, pero sen dúbida amplía as posibilidades de acadalo ao proporcionar unha cualificación específica e ao mesmo tempo residir en Nigrán". El objetivo es "dar unha oportunidade a persoas que realmente o necesitan e que o teñen máis difícil e as previsións de negocios do parque empresarial apuntan cara a necesidade deste tipo de profesionais", añadió.

Por su parte, Avendaño aseguró que los cursos de Érguete alcanzan el 72% de inserción laboral y se organizan para que los desempleados logren mejorar a nivel social y laboral a través de servicios de información, sensibilización, orientación, formación e intermediación con los distintos agentes sociales de la comunidad.