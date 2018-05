Méndez de Vigo, embajador de la Festa do Choco

La Festa do Choco ha llegado a las altas instancias de la política española. El ministro de Cultura y portavoz del Consejo de Ministros Íñigo Méndez de Vigo incluyó la recomendación del evento gastronómico como uno de los alicientes de este fin de semana a nivel nacional dentro de la agenda de ocio y cultural. "Yo no la conozco, pero me ha dicho un pajarito gallego que no se la puede uno perder", apuntó De Vigo





Redondela enciende sus fogones para su popular Festa do Choco, declarada de Interese Turístico de Galicia, que arrancó hoy con el objetivo de superar las 30.000 personas durante las tres jornadas de degustaciones. Para mantener el atractivo de esta cita culinaria, que ensalza el producto estrella de la ensenada, la organización mantendrá congelados los precios de las raciones, que se despacharán a 9 euros, tanto en su tinta como a la plancha.El Concello de Redondela contrató este año un servicio de control de inspección de las instalaciones y funcionamiento de las atracciones de feria con el objetivo de aumentar las garantías de seguridad de todos los usuarios que disfruten estos días de las barracas de la Festa do Choco.