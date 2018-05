La CIG exige al alcalde de Gondomar que explique el retraso de la nómina de marzo

Los delegados de la CIG en el Concello de Gondomar han presentado un escrito dirigido al alcalde, Francisco Ferreira, para solicitarle, antes de que finalizase abril, una asamblea con todos los funcionarios y trabajadores en la que explicase los motivos del retraso en el pago de la nómina de marzo. El regidor no ha convocado la reunión y los sindicalistas afirman que el hecho de haber cobrado el 2 y 3 de abril generó graves dificultades para afrontar sus pagos a algunos miembros de la plantilla, por lo que exigen que la situación no se repita. Aseguran que los técnicos que tramitaron el expediente "non son responsables baixo ningún concepto do retraso", tal y como demuestran los registros informáticos de los trámites, y alaban su responsabilidad al trabajar fuera de horario para que el abono de los salarios se produjese lo antes posible.