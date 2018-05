Nigrán activa un whatsapp de emergencia para sordos

La tensión ante una emergencia se multiplica en el caso de una persona sorda. Los servicios de emergencia carecen por lo general de sistemas de comunicación alternativos al teléfono y se ven obligados a perder un tiempo que puede ser crucial en recurrir a terceras personas como intermediarios a la hora de solicitar una ambulancia o presencia policial. A Cristina Fernández, vecina de Panxón con sordera profunda, le ha pasado no hace mucho. "Mis hijas se habían ido al colegio y mi marido al trabajo, estaba sola con mi suegra y empezó a encontrarse muy mal. Empecé a mandar mensajes pero no contestaban, así que corrí a casa de un vecino para que pidiese una ambulancia". No le volverá a ocurrir. El Concello de Nigrán ha activado un servicio directo de comunicación por whatsapp con la Policía Local para las personas con discapacidad auditiva.

Lo ha hecho precisamente a petición de Cristina, que solicitó por escrito un servicio de videoconferencia que le facilite la comunicación con los funcionarios para realizar sus gestiones con normalidad. Conocía el proyecto "Un Nigrán para todos" que el Ayuntamiento lleva a cabo para facilitar la vida cotidiana a las personas con diversidad funcional. "Pero para los sordos no hay ninguna adaptación, así que lo pedí", explica a través del whatsapp.

El contacto con la Policía Local le aporta seguridad. "Me tranquiliza poder pedir ayuda de forma directa, sin recurrir a familiares o vecinos", dice. Y también se muestra satisfecha con el sistema de comunicación que el Ayuntamiento le facilitará en sus dependencias a través de una tablet. Y también con los paneles que ha colocado en parques para divulgar el lenguaje de signos entre la población.

En su casa conocen bien este silencioso idioma. Su marido, José Hermindo Cea, también es sordo, y las conversaciones de los cuatro fluyen a golpe de signos. Les parece interesante este pequeño paso para acercar a la gente a su forma de comunicarse. Pero hay mucho por hacer. "Creo que las instituciones públicas o las personas que están cara al público deberían conocer lo más básico, nociones básicas que quizá puedan servirles de utilidad algún día, pues no es raro encontrarse con una persona sorda", afirma.