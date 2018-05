Fernando González Fontán: "Cesantes no puede seguir abandonada, tienen que atender las demandas vecinales"

La asociación de vecinos de Cesantes eligió por unanimidad la candidatura encabezada por Fernando González Fontán para los próximos dos años. Conocido por el apodo de "Ladrillo", será la segunda vez que dirija este colectivo. Tras permanecer los dos últimos años como vicepresidente con Margarita Ramonet al frente, ahora vuelve a asumir las riendas con el objetivo de luchar por los intereses de los vecinos "y hacernos oír, porque Cesantes no puede permitirse seguir más tiempo en el olvido al que nos tienen los gobernantes municipales", afirma.

-¿Por qué decide presentarse otra vez después de permanecer el último mandato en segundo plano?

-Mi idea era dejarlo porque ya son muchos años peleando por los vecinos, pero no se presentaba ninguna candidatura y no tuve más remedio. No estamos dispuestos a dejar parada la asociación porque es muy importante la labor que realiza para defender los intereses de todos.

-Usted siempre se queja de que el gobierno local no atiende las demandas de Cesantes. ¿Eso no acaba cansando?

-Por supuesto que cansa, pero no vamos a dejar de luchar y trabajar porque nuestra obligación es dar a conocer los problemas que tienen los vecinos y las necesidades de la parroquia. Los gobernantes municipales tienen que entender que no estamos aquí para molestar ni hacer política, sino para hacer una labor muy necesaria, porque se trata de las demandas de los ciudadanos a los que representan.

-¿Cuántos socios tiene la asociación de vecinos?

-Ahora somos 670 socios, por lo que es una de las más numerosas del municipio. Es cierto que se perdieron algunos que trataremos de recuperar, porque es importante para hacer presión. Nuestra fuerza principal es el número de socios.

-Cesantes es una parroquia muy extensa, ¿tienen representantes en todos los barrios?

-Queremos incorporar a la directiva vocales de todos los barrios, por eso estamos abiertos a la integración de todas las personas que deseen formar parte de la directiva y colaborar por sus vecinos. También pedimos a la gente que nos traslade sus demandas, para después poder reclamarlas ante el gobierno local.

-¿Cómo pueden trasladarle las necesidades los vecinos?

-Con ponerse en contacto con cualquiera de los directivos es suficiente. En esta asociación tenemos por costumbre cobrar los recibos de los socios puerta por puerta con el objetivo de tener un contacto directo con los vecinos, así que es uno de los momentos en el que los vecinos aprovechan para trasladarnos sus demandas.

-¿Cuáles son las principales carencias de Cesantes?

-En Cesantes hay quejas por todos los lados, nos tienen abandonados y no podemos seguir así. Estamos ubicados en un lugar privilegiado, con una playa increíble, pero que no entendemos como pueden concederle la bandera azul de lo dejada que la tienen. Llevamos mucho tiempo advirtiendo de la degradación que sufre el arenal pero no hacen nada por solucionarlo. Un ejemplo lo tenemos en los últimos días, en los que están recogiendo las algas con maquinaria que destrozan el borde de la playa cuando las depositan junto a la capilla del Carmen. También demandamos una actuación en la zona de recuperación dunar, que cada vez pierde más arena. Y luego hay detalles que no se solucionan por dejadez, como las papeleras del paseo muchas veces desbordadas por no vaciarlas, o que mantengan ahora los baños cerrados los fines de semana, ya que con buen tiempo la playa está abarrotada de gente.

-Y en cuanto a infraestructuras, ¿cuáles son las demandas?

-Pues hay necesidades por todas partes por el mal estado de los viales, la carencia de alumbrado público, los problemas de recogida de basura, las deficiencias en los parques infantiles... Hay mucho trabajo por hacer.

-Una demanda histórica es la construcción de aceras en la N-550 en el entorno el colegio de Outeiro das Penas. ¿Seguirán insistiendo?

-Por supuesto, es fundamental puesto que hay un tráfico muy elevado y es un peligro para los niños. También queremos que Fomento construya una rotonda en el acceso a la zona urbana y en la salida hacia Arcade se reduzca la velocidad a 50 km/h en el tramo urbano.