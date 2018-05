La Comisión de Transparencia insta a Porriño a dar una respuesta

El vendedor ambulante Francisco Romero Alvite presentara en noviembre un escrito en el Concello de Porriño solicitando saber cuántos ambulantes y suplentes trabajan en el mercadillo de la localidad cotizando a la Seguridad Social por el horario completo y cuántos no cotizan. Una petición que viene motivada "en la posible existencia de irregularidades en el cumplimiento de la normativa". Ante la falta de respuesta, Alvite dio cuenta de ello al Valedor do Pobo y el 11 de enero de este año desde la Comisión de Transparencia se le trasladó la solicitud de nuevo al Concello no obteniendo tampoco respuesta.

En el informe de este organismo se indica que el vendedor "solicitó al Concello una serie de datos que se consideran información pública en poder de esa autoridad municipal" y que "se constata que no se le proporcionó al interesado la información solicitada".