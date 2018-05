Porriño reconoce el derecho de dos trabajadores a estar en la plantilla

El Concello de Porriño ha reconocido el derecho de dos trabajadores municipales de pertenecer a la plantilla, después de que el Juzgado homologase su relación laboral con el Ayuntamiento tras varios años como fijos. Los dos trabajadores presentaron sus alegaciones, que fueron aceptadas en el debate de aprobación de los presupuestos.

Aún así el BNG planteó la necesidad de que existiese un informe de intervención, según indicó ayer Pedro Pereira, portavoz de este partido.

"Existe un informe de secretaría que indica que existen dos alegaciones, una de ellas no tiene incidencia económica sobre las partidas aprobadas inicialmente, la otra tampoco tenía incidencia porque estaba evaluada en base a una categoría recogida por sentencia judicial, pero el secretario decía que no podía haber un aumento de categoría porque si lo hubiese debería haber un informe previo...", señaló el concejal

Pereira cree que Intervención debe valorar la repercusión económica por si altera las cuantías del presupuesto aprobado inicialmente "ya que podría llevarse al presupuesto a una descompensación, porque tenemos que recordar que el presupuesto solo tiene un superávit de 2069 euros... Nosotros pedimos esta informe y esperemos que todo tenga encaje legal...".

El gobierno considera que no existirá descompensación alguna ya que el reconocimiento no va implicar actualmente una subida de salario.

Baloncesto adaptado

Con respecto a las alegaciones presentadas por un particular -vinculado al ex alcalde Nelson Santos- sobre el club de baloncesto adaptado del que es presidenta la concejala no adscrita, Sabela Landín, "no fueron tenidas en cuenta porque no tienen nada que ver con lo que la Ley establece, solo eran consideraciones de tipo político", según informó la alcaldesa, Eva García de la Torre.

Aunque el PP pidió explicaciones, ya en el anterior pleno del presupuesto, sobre este club deportivo adaptado no exigió en este caso a la concejala que no votase el punto como, debido a una confusión, informamos ayer. De hecho la edil, en su turno de intervención, intentó plantear su posicionamiento y la propia alcaldesa le pidió no entrar en ese debate.

El concello financia con 30.000 euros las sillas adaptadas para que puedan jugar y el club además tiene una subvención de 15.000 euros nominativa para su funcionamiento.

La alcaldesa indicó que es de las más bajas de Porriño y que Sabela Landín ha organizado este club porque es madre de un niño con diversidad funcional que practica este deporte, y quiere que lo haga en Porriño. "Gracias a ello ya hay 13 niños que pueden practicar este deporte en Porriño y creo que no debería criticarse sino aplaudirse", afirmó.

La alegación indicaba que el club de la edil, cuyo voto era esencial para aprobar el presupuesto, se beneficiaría de un apoyo económico del Concello.

En una nota de prensa, la alcaldesa critica al PP por "presentar como algo sórdido este hecho dejando entrever que una concejal de la Corporación usa este club en su propio beneficio y de su familia: es falso pues nadie está en el club Bacaropo para lucrarse o para cobrar un sueldo, algo que saben, perfectamente, los responsables del PP local". "Del mismo modo, en caso alguno, hubo un pacto, trato, arreglo o componenda por parte de la alcaldesa para que esta concejal diera su apoyo a los presupuestos municipales de este año a cambio de ayuda o subvención alguna al dicho club", indica.