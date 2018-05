Ferreira planea skate y parkour donde sus socios proponían un parking de caravanas

Las disputas de los socios de gobierno de Gondomar parecen no tener fin y ya casi no hay día en que una parte no contradiga a la otra públicamente. El último enfrentamiento se centra en el proyecto del parking de caravanas que el concejal de Comercio e Turismo, Xosé Antón Araúxo, de Manifesto Miñor planeaba en el entorno de As Cercas. El alcalde, el socialista Francisco Ferreira, optó por no incluir dicha iniciativa en el listado de propuestas de inversión a la Diputación para este año y eso le acarreó las críticas de sus compañeros en el bipartito. Ahora se le ha ocurrido un nuevo plan para ese espacio y ayer lo hizo público a través de las redes. Quiere ampliar este año la pista de skate existente y crear un lugar para la práctica del parkour -saltos acrobáticos entre el mobiliario urbano- de 300 metros cuadrados. En 2019 pretende habilitar una pista de atletismo con foso y dos de pádel.

Será, según él mismo afirma, "el mejor espacio lúdico y deportivo de la provincia". El aparcamiento de autocaravanas debe diseñarse en otro lugar, dice, para no desentonar con la zona verde junto al río.