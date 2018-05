La Xunta reprocha a Nigrán que se salte la comisión del transporte y pida una parada de Atsa en Povisa

La Consellería de Infraestruturas e Vivenda arremetió este fin de semana contra el Concello de Nigrán por solicitar una parada de la línea de autobuses de Atsa en la avenida Gran Vía de Vigo, en las inmediaciones de Povisa, tras saltarse las reuniones de la comisión de seguimiento del Plan de Transporte Metropolitano. El departamento de la Xunta lamenta, según indicó en un comunicado, que "a súa ausencia reiterada impida avances neste eido no municipio".

Los alcaldes socialistas de Nigrán y Porriño no han acudido a las últimas reuniones de la mencionada comisión, a la que el Ayuntamiento de Vigo no es convocado por haber renunciado al convenio del transporte metropolitano. La consellería de Ethel Vázquez recuerda al alcalde nigranés que ese "é o foro adecuado para defender as necesidades dos seus veciños e ao faltar o pasado mércores perdeu unha oportunidade de ouro para reclamar melloras" y lo insta a utilizar las vías oficiales y dirigirse a los técnicos de la Dirección Xeral de Mobilidade para tratar el asunto, así como a acudir a la próxima reunión de la comisión.

Gondomar

Por otro lado, el departamento autonómico insistió en su voluntad de que Gondomar "se incorpore o antes posible" al plan de transporte metropolitano, aínda que o terá que facer en igualdade de condicións co resto dos concellos interesados". Recuerda de nuevo que el pleno votó hasta dos veces en contra de la adhesión y que 25 municipios gallegos están interesados en la integración por lo que la Xunta realizará "unha análise global das necesidades técnicas e económias co obxectivo de atender a demanda garantindo a igualdade de trato para todos".