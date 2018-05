Ponteareas recauda 130.000 euros en multas de tráfico

El Concello de Ponteareas recaudó 130.600 euros en multas de tráfico a lo largo de 2017. El PP considera "abusiva" esta recaudación, que superó en un 85% los 70.000 euros de ingresos previstos por este concepto en el presupuesto municipal, y la achaca "al afán recaudatorio" del gobierno tripartito "a costa de sancionar a los vecinos".

Esta cifra la conoció el Partido Popular al tener acceso a los datos de la liquidacióin de 2017. La portavoz del PP, Belén Villar, acusa a la concejala de Tráfico, la socialista Vanesa Fernández, de demostrar "un gran afán recaudatorio a la hora de imponer sanciones a los ciudadanos". Villar asegura que la recaudación de 2017 fue "incluso superior a lo recaudado en los dos años anteriores" y entiende que aumentando las multas el gobierno perjudica al comercio local.

Este aumento de ingresos por multas de tráfico es "contrario", según Villar, a los objetivos fijados en el acuerdo del gobierno tripartito acordaba, en cuyo documento figuraba, según la portavoz del PP, que "decían que iban a mejorar la relación de los vecinos con los agentes encargados del tráfico".

Por otro lado, la exteniente de alcalde popular denuncia que esta recaudación "no sea invertida en mejoras en los salarios de los agentes de policía y en aumentar su plantilla", que considera "muy escasa" para prestar un servicio de 24 horas. Aunque el Concello contrate auxiliares de policía durante los meses de verano, Villar considera que esa contratación "no resuelve la problemática de la policía en Ponteareas, porque estos trabajadores solo pueden contratarse por unos pocos meses y no pueden hacer las mismas funciones que los agentes de policía y a lo único que se dedican es a fotografiar vehículos para posteriormente sancionar", asegura.

Ante la crítica del PP, la concejala de Tráfico, Vanesa Fernández, asegura que "la Policía Local y sus agentes actúan conforme a la ley manteniéndose neutral" y aclara que "quitar multas en los despachos como hacía el señor Solla se acabó con este gobierno".

Radares en la N-120

La responsable de Tráfico acusa a Villar de "demagoga" y le pide que explique "por qué su partido político desde Madrid acaba de instalar dos nuevos radares en la N-120 en puntos innecesarios puesto que se encuentran en una recta con visibilidad limitada a 80 kilómetros por hora".

La concejal de Tráfico e Seguridade Cidadá defiende que el actual gobierno municipal "ha hecho grandes esfuerzos en la mejora de la circulación en el casco urbano, así como en la concienciación de la ciudadanía en materia de estacionamiento".

Vanesa Fernández considera que hasta su llegada a la concejalía el Tráfico en Ponteareas era un "caos" debido a un gobierno del Partido Popular "incompetente".

La edil socialista asegura que no admite "lecciones del Partido Popular" y recuerda que "fue el gobierno del alcalde Solla quien permitió que una grúa sin contrato con el Concello retirara vehículos de la vía pública durante nueve años de manera ilegal a un depósito, en el que sin tener constancia, desaparecieron coches de los que se desconoce su paradero. Unos hechos que están siendo investigados por la Guardia Civil".

Respecto a las quejas del PP por la falta de efectivos en la Policía Local, Fernández recuerda que "por culpa del Gobierno de Mariano Rajoy y la política del señor Montoro, los ayuntamientos como Ponteareas tienen limitadas las subidas salariales".