Nigrán debatirá de nuevo el día 16 la cesión del contrato para desbloquear el PXOM

La Corporación de Nigrán se reunirá el próximo día 16, miércoles, en el primer pleno extraordinario del mandato para debatir por segunda vez la cesión del contrato del Plan Xeral a Alfonso Botana S.L. -siete meses después de que Eptisa renunciase a la redacción- y desbloquear el documento. El alcalde, Juan González, convocó ayer la sesión tras reunir "todos os informes preceptivos, tal e como nos solicitaron no anterior pleno os membros da oposición", a los que advierte de que "xa non hai excusa para non apoiar unha cesión vital para o municipio".

El asunto quedó sobre la mesa el pasado 26 de abril al coincidir los grupos de PP, Nigrán Decide, UCN y BNG en la necesidad de justificar el nivel de cumplimiento del contrato por parte del anterior equipo para garantizar la legalidad de la operación. Y es que, según la normativa, el traspaso del contrato exige haber realizado ya el 20% de los trabajos y los informes presentados hasta entonces diferían sobre el porcentaje alcanzado.

Habrá que esperar la postura de las formaciones políticas durante el debate, aunque tanto los populares como el centrista Antonio Fernández Comesaña han avanzado que no bloquearán la cesión para favorecer la continuidad de la tramitación del documento, siempre que el equipo de gobierno aporte la documentación justificativa necesaria que ofrezca seguridad jurídica.

La sesión servirá para abordar la modificación del III Plan de Becas municipal y las bases para la concesión de ayudas a entidades deportivas, culturales, vecinales y comisiones de fiestas.