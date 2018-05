El hijo de la víctima del crimen de Redondela: "El asesino de mi madre voló por los aires nuestro hogar"

"Me siento abandonado. Mi hermano de 10 años está abandonado", así de desgarrador ha sido el testimonio de Joshua Alonso, el primogénito de María José Mateo, la mujer asesinada por su expareja en Redondela hace un año.

El joven fue uno de los testimonios clave en la "II Jornada Huérfan@s de la violencia de género" celebrada ayer en el Senado y que busca sensibilizar a las instituciones y conseguir mayores apoyos para los hijos de las víctimas de los crímenes machistas. "Nuestra familia ha sufrido el peor de los golpes", lamentó con dolor. A Joshua se le quebró la voz en varias ocasiones al recordar la tragedia que le arrebató a su madre, de 50 años, y al relatar las dificultades que afronta en su día a día.

"El asesino de mi madre usó bombonas de gas butano y gasolina para matarla; para destrozar, quemar y volar por los aires nuestro hogar", describió. El terrible crimen ocurrió en la noche del 20 de febrero de 2017. La expareja de María José Mateo "Sesé" provocó una explosión de gas que acabó con ambas vidas. Emilio F.C., de 47 años, la esperaba en el pasillo de su casa con dos bombonas de butano con las gomas cortadas y un bidón agujereado de gasolina.

Ese día se truncó la vida de toda una familia. "Con 25 años me tocó ocuparme de mi hermano pequeño, un trabajo de 24 horas 7 días a la semana", relató Joshua sobre la tutela del menor, hijo "Sesé" y de Emilio. "Me siento abandonado, mi hermano de 10 años está abandonado, mi familia está abandonada", criticó con amargura en el Senado para descubrir la cruda realidad de los húerfanos de la violencia machista.

Al calvario personal de Joshua se une el burocrático: "He tenido que llamar a un laberinto de puertas para solucionar diversos trámites: el seguro de una casa a nombre de un asesino, que no se hace cargo porque fue suicidio; el impuesto de sucesiones; la declaración de herederos; no teníamos testamento; la cancelación de deudas; la tutela de mi hermano; ocuparme de una casa..." Al joven se le quiebra la voz al resumir: "Mil y un trámites con el desembolso económico que conllevan... ¡que tengo 26 años!".

Su testimonio sale a luz semanas después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Redondela acordase el sobreseimiento y archivo del caso al haber fallecido el "presunto autor de los hechos".