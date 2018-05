ACiP acusa al gobierno de no aplicar el nuevo impuesto de plusvalías

Seis meses después de que la corporación municipal de Ponteareas aprobase en pleno la modificación de la ordenanza municipal que afecta al impuesto de plusvalías, esta aún no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Pontevedra, salvo en uno de los puntos que afecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Desde el 17 de noviembre "hubo tiempo suficiente para hacerlo y por el contrario el actual gobierno municipal no hizo nada, paralizando algunas transmisiones de propiedades y obligando a pagar a la ciudadanía una tasa que ACiP considera totalmente injusta", señala el portavoz de ACiP, Juan Carlos González Carrera, quien exige que "el alcalde cese inmediatamente de sus funciones a Francisco Floreal y lo reubique en otro departamento. Un concejal de Hacienda que ya tiene mermadas sus competencias desde que el regidor lo dejase solo al frente de Intervención y no de Tesorería, que es lo que habitualmente llevan estos ediles; un concejal que no es capaz de entenderse con los profesionales de su departamento".