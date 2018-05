El bipartito gondomarés arremete contra Ethel Vázquez por el bus metropolitano

Por una vez se han puesto de acuerdo los socios de gobierno de Gondomar, aunque sea para criticar a la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, por las declaraciones en las que confirmaba el viernes que no hay fecha para la entrada del municipio en el plan de transporte metropolitano, y recordaba que los votos en contra de la oposición en 2015 hicieron que el Concello perdiese el turno y tenga que esperar a que se analicen las peticiones de otros 25 concellos. El alcalde, Francisco Ferreira, reprochó a la dirigente de la Xunta que "a Administración non debe actuar por vinganza" y el teniente de alcalde, Antonio Araúxo, calificó sus declaraciones de "falta de respecto aos 16.000 veciños de Gondomar" . Ambos coincidieron en recordar que, si rechazaron en su día la adhesión, fue porque no ofrecía garantías legales ni resolvía el problema del transporte en Gondomar.