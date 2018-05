AER denuncia que las obras en el río Maceiras incumplen la autorización de Augas de Galicia

La Agrupación de Electores de Redondela (AER) ha pedido por registro en el Concello la paralización de las obras del último tramo del paseo por el río Maceiras por incumplir una de las condiciones de la autorización de Augas de Galicia. La formación asamblearia asegura que, según consta en la normativa, los trabajos no se podrán ejecutar entre los meses de abril y junio, ambos incluidos, al tratarse del periodo de reproducción y cría de la fauna fluvial.

La actuación en el último tramo del paseo del Maceiras se reanudó la pasada semana tras casi dos meses paradas debido al mal tiempo, según explicó hace unos días el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Álvarez. El objetivo es que este sendero, que arranca en la zona del Salgueiral y se prolongará hasta el conocido como puente de Lemos, en Cedeira, pueda estar listo para principios de junio.

Sin embargo, desde AER consideran que los trabajos deben paralizarse para cumplir con las medidas impuestas por Augas de Galicia para garantizar la reproducción de la fauna. "No sabemos si el concejal es un incompetente por no conocer las condiciones de la autorización de Augas de Galicia o un inconsciente por conocerlas y hacer caso omiso de ellas", critican desde la Agrupación de Electores, que propone que, en caso de que el Concello sea sancionado por el incumplimiento, "exigiremos que pague el concejal de su bolsillo o el Partido Popular". En este sentido justifican que "no sería de recibo que su mala labor se pague con el dinero público de todos los vecinos".

AER también se muestra en contra de esta actuación en el último tramo del paseo fluvial. "Las obras eran totalmente innecesarias puesto que el sendero ya existía y la utilizaban los vecinos. Así se lo hicimos saber en su momento al equipo de gobierno recomendándoles una actuación blanda de desbroces puntuales cuando fueran necesarios, retirada de flora invasora y repoblación con flora autóctona, pero hicieron caso omiso y prefirieron gastar 50.933 euros en desnaturalizar el río", afirman.

La empresa que ejecuta las obras tuvo que solicitar una prórroga del plazo de ejecución, que vence a finales de mayo, para poder cumplir con los plazos. El nuevo trazado ampliará este paseo fluvial en 300 metros y mantendrá la estética del resto de la senda, con bordillos de piedra y el firme de zahorra.

El grupo municipal del BNG de Redondela también denunció el pasado mes de febrero el "importante impacto ambiental" de esta actuación en el cauce fluvial del Maceiras al considerar que los muros de piedra en una de las márgenes suponen "un verdadero desastre" para el río.