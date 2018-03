Análisis sobre el programa educativo republicano en el ciclo "Días da Memoria"

El ciclo "Días da Memoria na Louriña, Baixo Miño e Condado" que organiza el colectivo Levada Libre, tiene hoy su segunda cita en el Centro Cultural Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de Salceda de Caselas. El historiador Xosé Álvarez ofrecerá al auditorio, a las 20 horas de hoy, la charla-coloquio "República e Educación".

A lo largo de su intervención, explica Levada Libre que "después de contextualizar el tema dentro de lo que es una memoria olvidada y tergiversada de lo que fue la segunda República, se analizarán los objetivos básicos del programa educativo republicano y de las principales reformas que se hicieron para llevarlo a cabo".

Las reformas tuvieron como centro la dignificación del papel de maestros y maestras de escuela primaria, como eje para que la educación y la cultura fueran del pueblo. Avanza la organización que se tratará también la cuestión de que la educación no se limitó sólo a la enseñanza reglada, sino que hubo una serie de iniciativas de expansión cultural, como las Misiones Pedagógicas, plan de bibliotecas, etc. Hubo una "explosión" de asociaciones, ateneos, etc. que, en un momento a favor de la cultura, llevaron a cabo iniciativas de teatro, rondallas, conferencias, etc.

Cita en Volta da Moura

La siguiente cita está fijada para el próximo sábado, día 10, a las 17 horas, con el "Izamento da pedra do recordo" en la Volta da Moura (Salceda) con la rehabilitación del monumento de recuerdo a las víctimas y a sus viudas, plantación de olivos, música, poesía y diversas intervenciones.