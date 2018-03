Porriño aprueba unos presupuestos de 17,2 millones tras seis años de prórrogas

El pleno municipal de Porriño sacó adelante ayer el presupuesto de 2018, que supero los 17, 2 millones de euros. Son las primeras cuentas que se aprueban en el municipio desde 2012 y su respaldo evita a la alcaldesa, Eva García de la Torre (PSOE), someterse a una cuestión de confianza, a la que estaba abocada de no lograr los apoyos necesarios.

Los votos a favor del gobierno local (PSOE-Uddl), EU Son y la edil no adscrita, así como la abstención del único del BNG, Pedro Pereira, permitieron que las cuentas salieran adelante, con el voto de calidad de la alcaldesa y en segunda votación. El PP, con ocho ediles, votó en contra argumentando que no se habían aceptado sus propuestas, que según el gobierno local "desequilibrarían estas cuentas", justificó la edil de Hacienda, Lourdes Moure. De hecho, en la respuesta, la alcaldesa señaló que si las enmiendas del PP saliesen adelante "no podríamos tener servicios".

El BNG se abstuvo pese a negociar el presupuesto y lograr incluir numerosas enmiendas que, según Pereira destacó en el pleno, suponen más 1,9 millones de euros en inversión. El edil nacionalista justificó su abstención en la falta de proyecto del gobierno y la necesidad de contar con presupuesto. Con todo agradeció la buena disposición de la Alcaldía de intentar buscar acuerdos.

Distinta fue la intervención de Pedro Ocampo, de EU Son, que tras dejar claro que su formación seguía en la oposición, dio a conocer las enmiendas incorporadas y señaló que su voto a favor "se hace por responsabilidad y para que este Concello tenga presupuestos".

En su intervención Manuel Carrera (Uddl) destacó la necesidad del presupuesto y la dificultad de la negociación y elaboración.

Por el PP intervino Alejandro Lorenzo que repasó las enmiendas populares y criticó que no se tuviese en cuenta ninguna. Soledad Girón, por parte del PSOE, le recriminó no haberlas presentado antes e indicó que muchas de las propuestas "ya podían estar hechas con ustedes".

Durante su intervención la alcaldesa manifestó su pesar de que el acuerdo con el BNG "no fuera completo". "No es cierto que no tengamos un proyecto político para Porriño y la prueba es este presupuesto", dijo. También señaló que con estas cuentas se abre el camino para la creación de una empresa pública de gestión de servicios "que hoy los tenemos que externalizar porque no se puede hacer contratación temporal para servicios permanentes del Concello".

Además, la regidora recordó que la inversión va supeditada en su gran mayoría a la venta de parcelas de titularidad municipal.