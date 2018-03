Una exconcejala del PP denuncia al alcalde de Baiona por despido improcedente

El conflicto laboral del Concello de Baiona no entiende de afinidades políticas y se extiende ya hasta el propio gabinete de la Alcaldía. El regidor, Ángel Rodal, se enfrenta a una nueva denuncia por despido improcedente, esta vez presentada por una de las dos personas contratadas como cargos confianza, la exconcejala del PP Ángeles Silva. La exedil ha acudido a los tribunales para exigir su readmisión tras cesarla ayer mismo el alcalde, después de que presentase una reclamación por la vía administrativa para reclamar sus derechos laborales.

Silva accedió a la Corporación en 2003 como concejala del PP en la oposición, de la mano del exalcalde y hoy conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña. Pasó a formar parte del gobierno tras la moción de censura de 2004 y en él ejerció como responsable de áreas como la de Igualdad, Servicios Sociales, Educación y Empleo hasta 2011, año que en que se quedó fuera del grupo municipal tras concurrir a las elecciones como suplente en la lista popular. Fue entonces cuando el exregidor Vázquez Almuiña la "fichó" para su equipo como cargo de confianza y la volvió a llamar en junio de 2015 tras la cita con las urnas. La marcha de Almuiña a la Xunta tan solo cuatro meses después supuso un nuevo cese para Silva, que volvió a ser contratada por Ángel Rodal en cuanto lo sustituyó oficialmente en la Alcaldía.

A lo largo de estos siete años como parte del gabinete del alcalde, Silva afirma haber realizado labores que no correspondían a su cometido. Su puesto estaba destinado , relata, "a la coordinación de agendas o ayuda en concejalías, temas de partido...", pero asegura haber realizado ejercido "como una funcionaria o como personal laboral". "He estado en el pabellón, en el vivero de empresas, en Urbanismo o en Servicios Sociales, he sustituido bajas por maternidad o por vacaciones...". Insiste en que lo hacía "en fraude de ley" y por eso se decidió a reclamar que se declarase su puesto como personal indefinido no fijo con la categoría de administrativo. Presentó el escrito en el Concello el pasado 19 de febrero y nueve días después, el pasado miércoles, recibía una contestación negativa por parte de Rodal, quien le comunicó este lunes que estaba cesada desde ayer. Y ayer mismo, confirmó que su abogado había interpuesto una demanda por despido improcedente "por represalias" en el Juzgado de lo Social.

UGT denunció también ayer la situación a través de un comunicado y ofreció su apoyo "a todos los trabajadores del Concello que están siendo valientes y denuncian sus condiciones irregulares". El sindicato reprocha al alcalde que "no haya aprendido de sentencias como la de los becarios que van a suponer en torno a 120.000 euros a los vecinos por tenerlos en situación irregular".

Rodal, por su parte, negó las acusaciones de UGT y manifestó que, como alcalde, puede prescindir de sus asesores cuando lo considere oportuno. "Solo faltaría que el alcalde tenga que dar explicaciones por cesar a cargos de confianza", subrayó.