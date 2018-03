"La esclavitud no existe y yo reclamo mis derechos", afirma la exedil, que dejará el partido

Ángeles Silva insistía ayer en que su reclamación "no tiene nada que ver con lo personal, sino con reclamar mis derechos como trabajadora y como ciudadana". Afirmaba que los vaivenes laborales afectaban a su salud y por eso tomó la iniciativa de reclamar. "No he cometido un crimen. Franco hace mucho que murió y la esclavitud afortunadamente ya no existe. Los trabajadores tenemos derechos y los que contratan tienen que saber lo que pueden mandar hacer a una persona o no. El asunto está en manos del juez y será la justicia quien decida", recalcaba.

Muy molesta por las "formas" en que recibió la comunicación del cese, en su puesto en la Secretaría de Alcaldía y en presencia de su compañera de mesa, la exedil anunció que se dará de baja como militante del PP. "Del partido en Baiona, no quiero saber nada, por lo menos mientras estén las personas que están", añadió.