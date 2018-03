Emergencia en el litoral de A Guarda por la erosión que destruye el arenal y las dunas

Estado de la playa de Lamiña, el pasado fin de semana. // C. de A Guarda

La erosión que afecta al litoral de A Guarda, en la playa de Lamiña y zona de Codesal, está destruyendo los arenales, al retroceder dos metros el terreno en los últimos días. Es una situación de emergencia que requiere una actuación inmediata de reparación y contención, como hace constar el alcalde de A Guarda, Antonio Lomba, que se ha dirigido a diversos organismos exponiendo lo que ocurre en esta zona de especial protección.

Antonio Lomba ha enviado sendos escritos a Costas del Estado, Consellería de Medio Ambiente y Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, describiendo el acelerado deterioro de la línea de costa en el estuario del Miño. Resalta la pérdida de terreno en la playa de Lamiña-O Forte y en la zona de Codesal, donde las mareas vivas y el temporal de los últimos días aceleraron la pérdida de terreno, un hecho que se viene produciendo en la zona dunar desde hace años.

En los últimos días se han caído numerosos árboles, con riesgo de que el agua rompa el cordón dunar y llegue a la "Cova do Forte", con inundación de dunas y de la zona boscosa de Feno.

En Codesal, un tramo de escollera reparado por Costas en 2016, se ha derrumbado. La obra se realizó siguiendo los criterios dictados por Medio Ambiente, utilizando sacos de arena y semillas para que la vegetación protegiera la costa. Pero las semillas no llegaron a germinar, por lo que esta solución no es útil en el estuario del Miño. No ha llegado todavía el informe técnico y propuesta de actuación solicitado por Costas al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.