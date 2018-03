Gran paellada en un área recreativa de la parroquia de Corzáns

La Asociación Cultural Quinta do Piñeiro, de la parroquia de Corzáns (Salvaterra de Miño) celebrará este domingo, 11 de marzo, a partir de las 14.00 horas, una gran paellada en el Área Recreativa do Muíño da Ponte (Senda do Mendo). En caso de lluvia, se trasladará a la Casa Cultural de Corzáns. El menú incluye entrantes, paella, postre, pan y bebida. El precio es de 12 euros por adulto y 7 euros, los niños. El plazo de inscripción finalizará este jueves, 8 de marzo, en el teléfono 670 301997.