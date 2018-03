El Concello recurrirá la sentencia judicial que declara comunal los terrenos de las canteras de Atios

La alcaldesa de Porriño Eva García de la Torre ha anunciado que recurrirá la sentencia emitida por el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de la localidad que declara comunal los terrenos de monte en Atios ocupados por canteras y otras actividades industriales. La regidora local asegura que es "una obligación legal y moral defender el patrimonio y derecho de todos los porriñeses" y por tanto desde los servicios jurídicos municipales se trabajará en presentar un recurso a este fallo judicial.

La Comunidad de Montes anunciara que pediría una reunión en el Concello, para lo cual desde la Alcaldía se muestra receptiva, "hasta hoy (por ayer) aún no han contactado con nosotros pero en cuanto lo hagan no tenemos problema alguno en mantener esa reunión". Con todo, una de las peticiones que los vecinos pretendían llevar a ese encuentro y que era alcanzar un pacto "para poner fin a la vía judicial, no recurriendo la sentencia y evitar así también incurrir en más gastos", ya saben de antemano que no se cumplirá.

"Se trata de un patrimonio de primera magnitud para todo Porriño y del cual todos los ciudadanos, y no solo unos pocos, deben beneficiarse", indica García de la Torre. Y es que con este dictamen el canon que hasta ahora venían abonando las empresas que ocupaban esta superficie, que se cuantifica en 169 hectáreas, al Concello pasaría a manos de la Comunidad de Montes de Atios, a quien declararon propietaria de los terrenos, ubicados en el monte Carrascal y Laxedo. En este sentido, desde la directiva de la Comunidad de Montes señalan que ya durante los últimos años de convenio, que rigió de 1993 a 2008, se les dejó de pagar la parte que les correspondería, un 37,5%, "cantidad que luego de reclamar en varias ocasiones". Además, en su momento, se criticó la "dejadez recaudatoria, las empresas que pagan bien y las que no tampoco se les reclamaba". Los vecinos admiten que muchas explotaciones llevan años sin actividad y algunas incluso abandonadas, pero consideran que "es difícilmente justificable este descuido recaudatorio". Para ello ponen de ejemplo los casi 1,9 millones que en los últimos nueve años, luego de extinguirse el convenio, el Concello ingresó en concepto de alquiler de estos terrenos, "poco más 200.000 euros anuales, tan solo un tercio de lo que tenía que ser".