Baiona hace balance "positivo" de la Arribada

"No es para tirar cohetes pero el balance es satisfactorio, positivo". Así expresaba ayer el sentir de los hosteleros el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Baiona (Aceba), Pedro Villamarín, tras dos jornadas marcadas por las intermitentes lluvias que restaron visitantes a la Festa da Arribada. El representante de los negocios todavía no ha puesto cifras a los ingresos del fin de semana, mientras que ni la Policía Local ni tampoco el gobierno local se arriesgan a cuantificar a la afluencia, aunque aseguran que los asistentes se contaron por miles. "Los barcos no salieron por el mal iempo, pero solo en los autobuses lanzadera procedentes del aparcamiento habilitado en Porto do Molle se movieron 3.200 personas, más que el año pasado", destacó la concejala de Cultura, María Iglesias.

Los aparcamientos subterráneos funcionaron al 90 por ciento, según fuentes municipales y las principales calles de la villa permanecieron llenas "la tarde del sábado y la mañana del domingo", reiteró la edil. El casco histórico también registró gran actividad durante la noche, según confirma la Policía Local, sin incidencias.