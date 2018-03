Tres cortometrajes infantiles en el auditorio de As Neves

El auditorio de As Neves acoge hoy, a las 18.00 horas, la proyección de tres cortometrajes infantiles: "O xigante", de Abano Producións, "O soldadiño de chumbo", basado en el cuento de H.C. Andersen, y "A flor máis grande do mundo", basado en el relato de José Saramago. La actividad es gratuita y está incluida en el programa Cinema de inverno 2018 en As Neves.