"Chandebrito 1807" se opone a modificar las normas de Nigrán

La Asociación Vecinal "Chandebrito 1807" manifestó ayer su oposición a modificar las normas urbanísticas de Nigrán, tal y como pretende del gobierno municipal, e indica en una nota de prensa que no tiene sentido "una vez que la Xunta de Galicia ha previsto aprobar muy próximamente el Plan de Urbanismo Básico Autonómico, directrices para aquellos ayuntamientos con normas subsidiarias municipales o planes generales no adaptados la Ley do Solo de 2016, porque lo que se apruebe ahora puede entrar en contradicción con dicho plan autonómico".

La asociación Vecinal y Cultural considera "que no se trata de una propuesta exclusivamente técnica como manifiestan desde lo gobierno municipal sino de una que tiene un mayor calado y trascendencia y que podría llevar a la presentación de numerosas alegaciones en la exposición pública en el caso de llegar a aprobarse".

Además opinan que "no obedece a una demanda social, como sería la aprobación del PXOM, sino a intereses de particulares afectados por obras realizadas fuera de la ordenación urbanística, por incrementos de edificación, retranqueos o bajo cubiertas, entre otros.