La zona dunar de A Guarda corre riesgo de anegamiento por el avance del mar hacia su orilla

Uno de os árboles caídos por la pérdida de terreno. // C. A G.

La zona dunar y boscosa de Feno, en la costa de Camposancos (A Guarda), corre el riesgo de anegamiento y desaparición debido a la pérdida de terreno y arenal que aumenta de año en año a causa de la erosión que originan las mareas y otras causas probables, como las obras que se realizan en la ribera portuguesa de Caminha, según opinan vecinos del entorno y pescadores conocedores de esta zona y la problemática que ven a diario.

El alcalde guardés, Antonio Lomba, no es ajeno a estas opiniones, pero espera a conocer el informe técnico y la propuesta de actuación que la jefa del Servizo Provincial de Costas, Cristina Paz-Curbera, se comprometió a solicitar al Centro de Estudos e Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) de forma inmediata, como ya se informó.

Arena en el estuario

Lomba manifiesta que "existe el peligro de que el agua avance cara a la costa guardesa y alcance la zona conocida como Cova do Forte, en la que el nivel del terreno es más bajo que el del río, provocando el anegamiento de la zona y la consecuente pérdida de la zona dunar y boscosa de Feno", explica.

El regidor guardés manifestó que una vez se disponga del citado informe y propuesta de actuación, se dirigirá a la Subdelegación del Gobierno y a la Comandancia Naval del Miño a fin de que se incluya en la próxima reunión de la Comisión de Límites el problema de acumulación de arena en la zona del estuario del Miño y la necesidad de mantenimiento del canal de navegación para seguir con el servicio de transbordador entre el muelle de A Pasaxe, en Camposancos (A Guarda) y Caminha (Portugal).

Durante la visita de la jefa provincial de Costas, el alcalde, acompañado por el concejal Miguel Español y del presidente de la Entidad Menor de Camposancos, Rafael Vicente, expuso la preocupación por no acometerse la regeneración medioambiental del aparcamiento de Lamiña, que cuenta con informe favorable de la Consellería de Medio Ambiente. Paz Curbera indicó que esta actuación no podrá realizarse mientras no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.