El concurso para reformar la plaza del Concello abre la polémica en Gondomar

El proceso para poner en marcha la humanización de la Praza Paradela, el entorno del consistorio de Gondomar, echa a andar con polémica. El alcalde, Francisco Ferreira, propone a la Corporación la aprobación del pliego de cláusulas para sacar a concurso la obra, cuyo presupuesto asciende 800.000 euros, en el pleno de hoy a las 20.00. Lo hace sin que la Consellería de Infraestruturas e Vivenda haya cedido aún al Ayuntamiento la titularidad del tramo de carretera afectada y la cuestión genera críticas por parte de Gondomar Concello Aberto (CABE).

Su portavoz, Pauliño del Río, aseguró ayer que el expediente contiene informes desfavorables por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio, de la interventora y del arquitecto municipales así como un requerimiento de la Diputación, organismo que aporta el 80% del importe, para realizar modificaciones en el proyecto. El edil asegura que las bases que se debatirán esta tarde "non cumpren os mínimos de legalidade e transparencia" y advierte de que acudirá a la Fiscalía.

Ferreira, por su parte, negó las acusaciones. Sí admite que la Xunta todavía no ha traspasado el vial, pero afirma que lo hará antes de que la obra comience. "O que debatimos neste pleno é un prego, o proxecto está máis que aprobado, e non é certo que os informes sexan desfavorables, só hai requerimentos de cambios que xa están en marcha. É urxente contratar a obra porque a temos rematar en abril de 2019 para non perder a subvención e o prazo de execución é de 8 meses", explicó.

El asunto requiere la mayoría de los votos de la Corporación. El bipartito, en minoría con 7 de los 17 ediles, precisa del apoyo de al menos dos ediles de la oposición para sacarlo adelante.