El gobierno de Pazos, en minoría al abandonar el PP una concejal

En un acalorado pleno el lunes, la edil de Pazos de Borbén Lorena Domínguez hizo efectiva su salida del grupo del PP y del gobierno que preside Andrés Iglesias, para pasar a "no adscrita". De este modo, el PP pierde la mayoría absoluta en una corporación de once concejales. Alternativa Veciñal (AV) lidera la oposición con 4, el PSOE tiene uno y Domínguez podrá inclinar con su voto el sentido de las decisiones plenarias. El regidor instó a la edil -que era responsable de Servicios Sociales- a que entregue su acta, al igual que lo hará el popular César Gómez "por motivos de índole familiar".

La crisis de gobierno en Pazos vendría motivada por diferencias insalvables en el seno del PP local. El portavoz de AV, Luciano Otero, asegura que entre los motivos que aportó Domínguez para abandonar el grupo estarían los "graves insultos y amenazas por parte de César Gómez en el transcurso de una reunión de trabajo, hasta el punto de que otras personas presentes se tuvieron que interponer". La también concejal del PP Teresa Cendón habría sufrido el mismo "trato degradante" y aunque ella no quiso salir del grupo, sí corroboró la versión de Lorena Domínguez, que pidió en una moción el cese de Gómez. Desde AV extienden esa demanda de dimisión al alcalde y sus ediles Reguera y Amoedo, por "agochar estes feitos".

El alcalde, Andrés Iglesias, dijo ayer que la decisión de Domínguez "tal y como señala en su solicitud de baja, se argumenta en la pérdida de confianza del grupo de gobierno local hacia su persona, fruto de una mala actitud personal durante los últimos meses". El regidor lamentó que "lo triste de todo esto es que se hayan tenido que traspasar las barreras de la vida personal".

Iglesias, testigo de las tensiones en el seno del grupo municipal del PP, quiso dejar claro que "en ningún momento hubo una conducta violenta por parte del concejal (César Gómez), nunca lo permitiríamos".

"Sabemos que las reuniones de trabajo son duras, y entendemos la situación personal de cada uno. Lo que no me parece normal", prosiguió el regidor, "es convertir el pleno municipal en un circo donde uno dice y el otro dice que dijo. Esta es una institución pública, no un plató de televisión", concluyó.

Tal y como adelantó el alcalde durante el pleno, aceptará la dimisión de Gómez y planteará su sustitución "una vez entregue su acta de concejal". Un gesto, dice Iglesias, "que lo dignifica" y "consecuente", y que pide asimismo a Domínguez.