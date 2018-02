1.200 firmas para que no se ocupen las Covas de Dona Urraca

La Asociación Lazoiro, en colaboración con la Sociedad Deportiva Condado, PSOE y BNG,presentó la semana pasada más de 1.200 firmas en el Concello de Salvaterra de Miño en apoyo al manifiesto que defiende que no se ocupen todas las plantas de las Covas de Dona Urraca para la realización del Museo do Viño. Estos colectivos aclaran que no se oponen a la creación de este museo, pero sí a que ocupe todas las "Minas".