Juan Eslava Galán: "Sin los hermanos Pinzón, Colón no hubiese podido alistar a sus tripulaciones"

Las dudas sobre la nacionalidad de Cristóbal Colón surgen porque el propio almirante trató de ocultar su origen humilde. Era hijo de un tabernero y no quería que esa circunstancia fuese un obstáculo para su prometedora carrera como navegante. Así lo cree el doctor en Historia y escritor Juan Eslava Galán, primer ponente del IV Ciclo de conferencias "Pueblos Colombinos de España", que hoy da el pistoletazo de salida a la Festa da Arribada en el parador Conde de Gondomar a las 19.30 horas. Le seguirán en el mismo horario y en el mismo lugar los catedráticos José Luis Corral y Fernando García de Cortázar, que intervendrán mañana y el jueves, respectivamente.

-Su conferencia se titula "Los secretos de Colón". ¿Cuáles son esos misterios?

-El secreto fundamental del que hablaré es de dónde sacó la idea de realizar una travesía por el océano que todo el mundo consideraba imposible y su conocimiento exhaustivo de la navegación.

-¿Qué opina usted de las diversas teorías sobre su origen?

-La idea que yo tengo, obviamente puede ser equivocada, es que era genovés, no hay duda. En Génova se han descubierto sobrados documentos sobre su familia.

-¿Descarta que naciese en Poio (Pontevedra) como aseguran algunos historiadores o que Colón fuese la misma persona que Pedro Madruga?

-Si, salvo que alguien pueda demostrar esas hipótesis. Yo voy a hablar de lo que dicen todos los historiadores prestigiosos que se han ocupado de la figura de Colón. Desde los años 30 tenemos los documentos de su familia, que demuestran quiénes eran sus padres y que están registrado en notarías de Génova. Lo que ocurre es que Colón ocultó su origen humilde porque era hijo de un tabernero y tenía grandes expectativas. Además había crecido junto al mar, por lo que su manera de expresarse era la lengua franca, con expresiones catalanas, gallegas, italianas y portuguesas. De ahí esas teorías de que era catalán, mallorquín, judío...etc, que me parecen muy respetables, pero yo hablo de lo que sé. Desde que en los años 30 Mussolini mandó analizar los archivos de Génova, sabemos que era genovés. Tenemos los documentos de su familia que revelan quiénes eran sus padres.

- ¿Como llegó a España?

-Primero ofreció sus servicios al Rey de Portugal y no le hicieron caso. Pasó a España y cuando estaba pensando en ofrecérselos a Francia porque el tema se dilataba, los Reyes Católicos lo aceptaron y llegaron con él al trato para poner a su disposición los medios para atravesar el Atlántico.

-Como sabe, Martín Alonso Pinzón es quizás el personaje más conectado con Baiona de la gesta colombina, por capitanear la carabela "La Pinta". ¿Contará algo sobre él?

-Incidentalmente, hablaré de los hermanos Pinzón. Sin su ayuda, Colón no hubiese podido alistar a las tripulaciónes que necesitaba. Él era un desconocido, un aventurero recién llegado. Sin embargo, los "pinzones" eran navegantes de gran prestigio en la costa de Huelva.

-En esas tripulaciones se hallaba Cristóbal García Sarmiento, piloto de "La Pinta", originario de esta comarca, según algunos estudiosos.

-Lo desconozco. Yo tengo una idea muy general de las tripulaciones, de algunos reos condenados a muerte, pero no de ninguno en particular.

-Baiona logró en 2015 el título de interés turístico internacional para la Festa da Arribada. La próxima meta ahora es, en conjunto con Palos y Santa Fe, el reconocimiento de los lugares colombinos como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. ¿Qué le parece?

-Me parece muy interesante. Hay que tener en cuenta que el Descubrimiento de América es una de las grades páginas de la historia universal, la cambió por completo.

-Es autor de más de cincuenta libros. ¿En qué anda ahora?

-Ahora estoy haciendo una especie de recorrido por los retratos reales del museo del Prado, desde los Austrias a los Borbones. Arranco desde los Reyes Católicos y llego a Alfonso XIII.

-Hablando de retratos, ¿qué leparece la polémica retirada de los de la feria Arco, que el autor, Santiago Sierra, define como "Presos políticos en la España contemporánea"?

-Me parece muy bien que los hayan retirado porque no considero que esa obra sea arte. Es una ocurrencia. No veo qué sentido tiene, por eso tampoco le doy importancia.