GañaMos acusa al gobierno local de querer extinguir las traídas de agua con la modificación del PXOM

El grupo político de Mos, GañaMos, que, con cinco ediles, es el principal grupo de la oposición, acusó ayer al gobierno local de querer extinguir las traídas de aguas.

"Las comunidades de traídas de aguas llevan décadas suministrando agua el vecindario, haciendo una labor que el Ayuntamiento no era capaz de realizar. Pero ahora, como resultan molestas, la manera del PP de agradecerles su labor es decretar su extinción", aseguran en una nota de prensa. Los ediles de GañaMos, dicen que así figura en los informes estratégicos para modificar el PXOM para la ciudad deportiva del Celta.

"No queda ahí la cosa porque sesgan la información para engañar a los afectados y acallar así sus protestas. Cuando dicen que el proyecto del Celta apenas va a perjudicar las captaciones de las traídas de aguas al referirse a la construcción de los campos de fútbol, omiten el impacto que tendrá la construcción del macro centro comercial y de los nuevos viales de acceso", dicen.

GañaMos critica el documento y dicen que "no hay un solo dato sobre las afectaciones posibles a las captaciones de las traídas de aguas pero sí unas hermosas alusiones a los valores del espíritu deportivo que se va a suministrar con este proyecto, aunque será efectivamente en espíritu porque las instalaciones deportivas serán privadas, de uso exclusivo del Celta y no para uso del vecindario de Mos", añaden. Insisten en que el documento declara las traídas de aguas "a extinguir", apoyando un modelo de remunicipalización de la gestiónde esas traídas de agua vecinales, con el fin posterior de concesionar su gestión a otra entidad (Consorcio de Aguas del Louro)". También dicen desde GañaMos que en el informe aseguran que estas traídas no garantizan la continuidad del suministro del agua, ni su calidad.

"Solicitamos una y otra vez al PP de Mos que el Ayuntamiento no deje desamparados las vecinas y vecinos afectadas por el proyecto urbanístico del Celta", concluyen.