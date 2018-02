Una baionesa en el club de los 500 jóvenes brillantes de Amancio Ortega

Cumplirá 16 años el próximo 4 de marzo y lo celebrará como nunca porque ha logrado el sueño que persigue desde los 12. Paola Di Pietro Alar es baionesa y forma parte del club de los 500 jóvenes españoles elegidos por Amancio Ortega para enviarlos el próximo curso a América y facilitarles el aprendizaje del inglés y la inmersión en una cultura extranjera. La fundación que lleva el nombre del magnate gallego de la moda le ha otorgado una beca del programa en el que participan 80 gallegos de su edad para estudiar grado 11 en una high school, el equivalente al primer curso de Bachillerato de aquí, en dos países a elegir: Estados Unidos o Canadá. "Estoy más nerviosa y emocionada que atemorizada", asegura esta resuelta vecina de Baredo alumna del instituto Primeiro de Marzo, que se ha inclinado por la segunda opción "porque siempre me ha atraído mucho el país y porque el canadiense es uno de los mejores sistemas escolares del mundo".

El vértigo que cualquiera estudiante de 4º de ESO como ella podría sentir ante la posibilidad de marcharse a miles de kilómetros de su familia durante diez meses no es un obstáculo para Paola. "Desde muy pequeña quise hacer un curso fuera. Me gusta mucho viajar y esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Me enteré de estas becas a los 12 años y he estado planeando conseguir una desde entonces. Ha sido increíble para mí lograrla", explica.

La determinación que demuestra a la hora de expresarse quizás haya sido uno de los factores que la ayudaron a superar la meta, además de unas notas impecables. Terminó 3º de ESO con una media de 9,46 y con un 10 en inglés, muy por encima del promedio de 7 y el 8 en lengua anglosajona exigidos por la fundación para formar parte del selecto grupo de chicos brillantes.

El intachable expediente no fue la única condición para acceder a la ayuda. Tuvo que pasar en octubre un examen escrito en inglés, cumplir unos requisitos económicos y, finalmente, una prueba oral también en inglés y una entrevista. Y el ansiado resultado llegó el 23 de enero.

Ahora tiene por delante seis meses para preparar el viaje. Se marchará en agosto y la espera para vivir su aventura se le hará larga. Aún desconoce la localidad de destino, solo sabe que será en la provincia de Ontario. Y allí aprovechará al máximo la experiencia. Después, tiene claro que volverá a casa para hacer 2º de Bachillerato por ciencias para encaminar el salto a la universidad. Aún le queda por decidir si estudiará "Matemáticas, Física o alguna ingeniería relacionada con la genética".