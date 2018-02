Operación Triunfo 2017 | El coro de un colegio de Baiona canta ´Camina´ y arrasa en las redes

El Coro Xuvenil de colegio Covaterreña de Baiona está causando furor con su interpretación de 'Camina', uno de los himnos de Operación Triunfo 2017. El vídeo publicado en Twitter por el director del conjunto, David Piñeiro, lleva casi 50.000 reproducciones en unos pocos días.





Hola @Roi_ot2017 @Cepeda_ot2017 somos el coro Juvenil del CPI covaterreña, en Baiona, estamos ensayando vuestro temazo para el día de la Paz. Esperamos que os guste pic.twitter.com/QWxTqkToYn „ davidpiñeiro (@davidpieiro8) 27 xaneiro 2018



Piñeiro cuenta que la idea de versionar 'Camina', todos ellos de entre 1º y 4 de la ESO. El vídeo corresponde a un ensayo de la actuación del coro y el conjunto instrumental (guitarras, teclado, piano, xilófono, percusión y flautas) con motivo del Día de la Paz. También interpretaron dos clásicos como 'Let it be' y 'Knockin' on heaven's door'.De los alumnos, unos 65, también partió la idea de, una vez grabado el vídeo del ensayo,. Al final, cuenta David Piñeiro, decidieron publicarlo en Twitter mencionando las cuentas de los 'triunfitos'. Dos de ellos, los gallegos Roi Cepeda , retuitearon el mensaje, dando lugar al éxito de la pieza y a numerosas críticas positivas.nos sorprendió mucho la acogida que tuvo", explica el director del coro, que lleva una década fomentando el talento musical de los alumnos del colegio Covaterreña. Pero la agenda no se para aquí y para mayo ya están preparando una actuación integral con temas de ABBA.