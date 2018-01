La polémica de "Masterchef" llegará a pleno en Baiona

La polémica grabación del programa "Masterchef" en el parador baionés sin vecinos ni políticos del municipio se ha convertido en un "asunto de estado" en Baiona. El portavoz del PSOE, Rafael Lores, anunció ayer que pedirá explicaciones en el próximo pleno al alcalde, Ángel Rodal, porque "non se entende que a localidade quedase á marxe dun evento de máxima difusión, sobre todo se pretendía homenaxear aos afectados polos incendios". El regidor asegura no haber sido invitado al banquete preparado por los concursantes del reality para un total de 120 comensales, todos procedentes Nigrán con su alcalde y concejales a la cabeza y dirigentes de la Diputación.

Lores sospecha que los dirigentes municipales se excluyeron por directrices de la Xunta, "que non quere que se fale de incendios" , y lamenta que "Rodal e o seu equipo poñan os intereses de partido por diante dos do municipio".

El alcalde lo niega. Admite que su gobierno rechazó abonar la cantidad que solicitaba la productora. "El diputado de Turismo Santos Héctor me dijo en Fitur que habían llegado a un acuerdo y que saldrían imágenes de todo el Val Miñor. Sabíamos que el programa se haría aquí y nos dejaron claro que se promocionaba la zona, sin políticos de por medio. Me parece bien que la Diputación ponga el dinero y entiendo que se homenajee a Chandebrito porque allí murieron dos personas, pero lo normal hubiese sido que no asistiese ningún alcalde o que, de hacerlo, fuésemos los tres. De todas formas, yo espero que se emitan imágenes de Baiona como nos prometieron", indicó.

La concejala de Turismo, Beatriz González, fue la encargada de gestionar el asunto desde que la productora acudió en noviembre al Concello con dos exigencias: máxima confidencialidad y nada de política. Reitera que su departamento trabajó en silencio para facilitarles los trámites, "pero después solicitaron 30.000 euros y no tuvimos margen de maniobra". En todo caso, se muestra "satisfecha porque se grabó en Baiona y es un escaparate. Por mucho que digan que es en Nigrán, no es así porque nos lo trabajamos nosotros. Me hubiera gustado que hubiese gente de Baiona entre los comensales y, si la Diputación estaba en la organización, debería haber sido así".

Por parte del organismo provincial, silencio. Este diario trató de contactar ayer con Santos Héctor para conocer su versión de lo ocurrido, pero rehusó contestar.