Eva García de la Torre: "No hay ninguna trama para trocear contratos, ni tengo relación con las empresas"

La alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, tendrá que declarar en unas diligencias de investigación penal sobre contratos a dedo para limpieza viaria y desbroces. Se trata de una ampliación de la investigación de las diligencias ya abiertas en el Juzgado número dos, por posible prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

- ¿Existe una trama por la cual ustedes formalizan los contratos troceados para evitar sacarlos a licitación?

- No existe ninguna trama ni nosotros contratamos servicios como los desbroces a una misma empresa de forma troceada. De hecho no se trata de una sola empresa sino varias y no tengo ninguna relación con ellos, a muchos ni les conocía, no tengo asociación, ni son parientes ni amigos...

- Pero el volumen de las facturas de 2016 superó los 1,2 millones... Eso debería ir a concurso público.

- En los dos años y medio que llevamos intentamos poner en marcha varios expedientes para licitar esto servicio. Están los expedientes para quien los quiera ver y no ha sido posible, incluso con informes negativos de intervención. Ahora lo estamos intentando otra vez más pero, los que nos denuncian, el PP, se oponen al concurso.

- ¿Debería hacerse con personal municipal?

- No tenemos personal municipal y ellos lo saben. En 2012 el gobierno del PP amortizó 28 plazas vacantes que había en la plantilla municipal y que no estaban cubiertas. Si esas plazas estuvieran ahí podríamos contratar interinos y realizar el trabajo perfectamente.

- Pero el PP nunca adjudicó, al menos tanto volumen, los desbroces... ¿Hay algo que nos estamos perdiendo?

- Había contratos llamados de Colaboración Social a través de los cuales se realizaban esos trabajos y otros muchos, pero en 2016 el interventor realizó un informe en contra de esa modalidad de contratación que estaba en fraude de ley... También la Xunta nos negó la renovación de la Colaboración Social, .

- En que se diferencia esta denuncia contra ustedes de las que hubo en el anterior mandato con el exalcalde del PP...

- No tienen nada que ver, en aquel caso, si que había relación entre los empresarios y las personas que pagaban las facturas.

- ¿Se podían evitar estas denuncias con diálogo en el Concello?

- Estas denuncias son mal intencionadas, es el deseo de un partido de hacer su oposición a la acción de gobierno en el Juzgado en vez del debate en el Concello. Si en vez de pedir las facturas hubiesen pedido los expedientes de contratación hubieran tenido claro que se estaban siguiendo los pasos para la regularización contractual de estos servicios, para la licitación adecuada a la Ley de estos servicios y no estaríamos en esta situación.

- La recogida de la basura está en una situación similar.

- Proponemos un concurso y la oposición está en contra y nosotros no tenemos mayoría suficiente, pero tanto la limpieza viaria como la recogida de residuos son servicios básicos que deben realizarse.

- ¿Qué ocurrirá a partir de ahora?

- En ningún caso ha habido la intención por parte de esta alcaldesa de saltarse los procedimientos, pero hay servicios de prestación obligatoria por parte del Concello, la Ley de bases de Régimen Local me obliga a cumplir... No puedo dejar de prestar servicios básicos por falta de personal, por desajustes presupuestarios... Ahora bien debo de hacer todo lo que está en mi mano por terminar licitándolo. Vamos a a seguir contratando para mantener los servicios, aunque tengamos que ir al Juzgado.