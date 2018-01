Una cantera de Xinzo albergó tierras con lindano procedentes de una obra de Porriño

El Concello de Ponteareas confirma que se depositaron tierras de Porriño afectadas por lindano en una cantera de la parroquia de Xinzo pero descarta que haya "riesgo de contaminación ni peligro para la salud por los vertidos de tierra afectados por lindano" . Las tierras depositadas procedían, según investigó la Comunidad de Monte de Xinzo, de una obra de saneamiento realizada en la parroquia de Torneiros.

Tras tener conocimiento de este traslado de tierras, el alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, se puso en contacto con la Comunidad de Montes de Xinzo y con la Traída de Augas Parada Rocha para conocer la situación actual y abrir un expediente con la pretesión de realizar un control exhaustivo de este traslado de terrenos, tanto a los afectados directamente como a los que se encuentran en su entorno.

El gobierno de Ponteareas exigirá a la Xunta "que inspeccione los terrenos lindantes por si se encontrase algún resto". Por otro lado, al ser un traslado de tierras procedentes de la parroquia de Torneiros "entendemos que es responsabilidad de la empresa que gestiona estos residuos y de la Consellería de Medio Ambiente garantizar la total descontaminación de la zona", asegura el regidor.

El ejecutivo ponteareano exige a la empresa concesionaria de la cantera que delimite la zona afectada para que no entre en contacto con ninguna otra tierra o material evitando posibles contagios o traslados de restos de lindano.

Además, el Concello ponteareno le requerirá a la empresa Áridos Puenteareas S.L, responsable de la cantera de Xinzo, toda la información de este depósito y posterior movimiento de tierras para, seguidamente, informar al resto de la corporación municipal y a los colectivos vecinales que lo soliciten.

El presidente de la traída de aguas confirma que el acuífero no está afectado, que las analíticas no dieron restos de lindano y el suministro de la traída de aguas no estaba conectada a este acuífero al disponer de abastecimiento de otros acuíferos. No obstante, el gobierno de Ponteareas, en colaboración con la traída vecinal, hará un seguimiento de este acuífero.

Por su parte, la Comunidad de Montes de Xinzo explica que tuvo conocimiento de que se había producido un traslado de tierras contaminadas por lindano a través de un vecino a finales del pasado septiembre. Fue entonces cuando le exigió explicaciones a la empresa que explota la cantera y le demandó la inmediata retirada de ese depósito. Paralelamente, tomó muestras del vertido y las envió al Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia.

El resultado de las analíticas indicó la existencia de lindano por encima de lo permitido por la ley en suelos y la empresa responsable del depósito procedió a su retirada a mediados de octubre por medio de Sogarisa y con la supervisión de la Consellería de Medio Ambiente.

Tras su retirada, la Comunidad de Montes de Xinzo volvió a tomar muestras de tierra y las analíticas indicaron que, aunque en menor proporción, aún quedan restos de lindano en la zona. Por lo tanto demanda a los responsables la descontaminación total del terreno.

La comunidad de montes emprenderá acciones legales contra la empresa que explota la cantera, así como contra la empresa responsable del traslado de las tierras "ante la pasividad mostrada en el final de la total limpieza de los terrenos".