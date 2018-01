Representantes de hasta doce comparsas de todo el sur de la provincia de Pontevedra guardaron cola ayer en la puerta del Concello de Tomiño durante toda la noche hasta las nueve de la mañana. Querían ser los primeros en anotarse para participar en el" Viernes de Foliada", al creer que este hecho les garantizaba un puesto en el desfile, pero las bases no dan preferencia por ser los primeros, sino por el número de componentes y ser de Tomiño, entre otras cuestiones.

Representantes de distintas comparsas de Carnaval de Mos, Porriño, Ponteareas, Vigo o Gondomar, estuvieron durante toda la noche esperando que a las nueve de la mañana abriese el registro del Concello de Tomiño para poder inscribirse en el desfile del Venres de Foliada. La inscripción se abría ayer y cerrará el viernes.

Explica Daniel Lago, de la Comparsa de la Asociación Nosa Terra de Pereiras, que los representantes de las comparsas acudieron a guardar cola ante el Concello con la creencia de que los primeros en inscribirse entrarían en el desfile, como había ocurrido otros años, pero en esta ocasión no era así, y será un jurado el que determine el derecho a participar. Por ejemplo tendrán preferencia las comparsas del Concello de Tomiño, que serán puntuadas con 10 puntos, los mismos que recibirán las comparsas que tengan más de 81 componentes, y de 0 a 10 puntos se puntuarán por la descripción de la comparsa, atendiendo a su temática, originalidad, puesta en escena, iluminación y sonido o valores sociales y culturales. Para ello, los representantes deben presentar una breve descripción de la misma.

"Pero no habíamos leído bien las bases", explica uno de los representantes que esperaban, "y aguantamos toda la noche a las puertas del Concello". Algunos de ellos colocaron una mesa para jugara las cartas y otros se fueron a tomar algo al bar de enfrente mientras este no cerró, y después la larga espera hasta que por fin a las nueve de la mañana se abrió la puerta del Concello y pudieron anotarse. "También nos enteramos de que las bases no eran como en años anteriores y que ser el primero no te da más derechos que el último".

Con todo existen muchas posibilidades de entrar en el desfile, ya que en el Venres de Foliada (9 febrero) considerado el pistoletazo de salida del Entroido del sur de la provincia de Pontevedra, pueden participar hasta 20 comparsas, 12 esperaban ayer en la puerta.

"El año pasado ya se había dado este caso, y este año quisimos cambiar las bases para que no quedasen fuera grupos de Tomiño con un mínimo de participantes y por eso modificamos las bases, siento que no las hubiesen leído bien", explica la alcaldesa, Sandra González.