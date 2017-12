Vecinos de Torneiros insisten en la presencia de lindano en superficie y alertan de riesgos para su salud

La Plataforma vecinal Antilindano insiste en que sigue habiendo restos de lindano en superficie y asegura que "las administraciones quieren reducir la gravedad de la contaminación, tildarnos de alarmistas y que nos olvidemos de nuevo que convivimos con el veneno, de que estamos expuestos masivamente al lindano, una substancia cancerígena, que numerosos estudios científicos demuestran que se acumula en el cuerpo por inhalación, ingestión y contacto con la piel". En este sentido, Patricia Sío, miembro de la plataforma, explica que desde "Sanidad se están realizando llamadas de seguimiento a algunos vecinos afectados pero no se ha emitido ningún informe particular ni ningún tipo de protocolo a seguir".

Desde la Plataforma Antilindano hacen "un llamamiento para que los gobernantes afronten el problema y dediquen los esfuerzos a rematar con el veneno y no pierdan más el tiempo intentando minusvalorar la contaminación y sus consecuencias en la salud".

Por su parte, desde el Concello de Porriño aseguraban hace unos días que no existía ya una exposición directa al lindano, tras haber asfaltado el camino y contratado una empresa para el tratamiento de la tierra en la que se acumulaban restos de este compuesto químico. Pero la realidad es que "seguimos viendo el lindano", aseguran desde la plataforma que confirman que la propia alcaldesa comprobó de primera mano la presencia de restos en el camino en el barrio de Contrasto. Respecto del tratamiento de la tierra por la empresa autorizada, desde la plataforma sositienen que "tenemos serias dudas de que esta esté habilitada para este trabajo porque no emitió ningún informe al respecto. Un proceder muy poco riguroso para un problema de salud pública y medioambiental".

Algunos vecinos achacan "a las fuertes lluvias de estos días, al arrastrar el jabre de las partes del camino que no están asfaltadas -sobre todo en la zona que es de cuesta-, las causantes de que quedase al descubierto el lindano enterrado".

Brote alérgico

Una de las vecinas más afectadas tras la aparición de lindano en el barrio de Contrasto, en Torneiros, ha vuelto a sufrir un brote alérgico. Eva Duarte asegura que ha sido luego de salir al camino a hablar con otros vecinos. Después de que en septiembre la presencia de esta substancia tóxica le produjese, según ella, urticarias e inflamaciones en diferentes partes del cuerpo, decidiera no pisar fuera de su portal, estos días decidió acercarse "y al cabo de las horas noté como calor e hinchazón en la boca y los labios, tenía la nariz dormida". Acudió a urgencias "y lo único que me prescribieron fue continuar con el tratamiento de antiestamínicos que ya me recetaran en su momento". Eva asegura que estos días lo había dejado de tomar de cara a que, precisamente, tiene que hacerse una analítica con el fin de detectar posibles efectos en su salud causados por la aparición del lindano, "pero de esta manera estoy condenada a continuar con los antiestamínicos".