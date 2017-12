El PSOE de Mos "no se posiciona" en el proyecto del Celta

El grupo municipal socialista de Mos ha emitido un comunicado respecto del proyecto de la ciudad deportiva del Celta en la localidad en el que asegura que "mientras no se concreten las negociaciones entre el Celta y las comunidades de montes y de aguas, y tomen acuerdos asamblearios", consideran que "no debemos posicionarnos para no perjudicar la mejor negociación para los vecinos de Mos". En la misma línea, aseguran que "una vez llegado el momento el grupo municipal se pondrá de la mano de los acuerdos asamblearios mayoritarios".