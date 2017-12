Vecinos de Porriño alertan del carácter cancerígeno del lindano

La Plataforma Antilindano ha remarcado en un comunicado que "no debe trasladarse el mensaje de que el lindano es una substancia tóxica". Indican que según la Organización Mundial de la Salud, es cancerígena, "no solo produce síntomas similares a los de un brote alérgico, también numerosos estudios demuestran que es acumulable en el organismo humano por inhalación, ingestión y vía cutánea". Esta plataforma vecinal insiste en que continúan restos de lindano en la superficie del camino en donde se abrió la zanja para realizar una obra de saneamiento en Torneiros, a pesar de que desde el Concello afirmen no existir exposición directa ni riesgo alguno para la salud.