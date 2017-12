"¡Os quiero muchísimo a todos! ¡Qué regalo! Me voy porque me tengo que ir, pero ahora os veré paseando por la playa". Son las palabras de Teresa Valls, la veterana de los pediatras de la comarca miñorana, tras el homenaje en forma de flashmob navideño que sus pacientes le han ofrecido esta mañana en la consulta. Se jubila en febrero y las familias a las que ha atendido no han querido dejar pasar la oportunidad de las vacaciones escolares para irrumpir en la sala de espera de su consulta del centro de salud de A Xunqueira y cantarle un villancico.

La sorpresa fue total. "No me lo esperaba para nada y no sé si me me merezco tanto, es el mejor regalo", repetía la doctora, que trabaja desde hace 36 años en Nigrán.

En el coro, bebés, niños de diversas edades y padres que también fueron sus pacientes. "Es la mejor, se merece todo por el cariño con que nos ha tratado siempre", manifestaban algunos.

Personal del centro de salud promovió el emotivo evento como agradecimiento "a su compañerismo y profesionalidad". Decidieron dedicarle una canción navideña "porque es una gran amante de la música", explicaban. De hecho, la doctora Valls dirige el coro amateur que los profesionales sanitarios han montado.

El tema elegido fue una versión propia, dedicada a la homenajeada, del villancico "La luz que nace en ti", del grupo La Oreja de Van Gogh. Realizaron la convocatoria vía whatsapp y "avisando de palabra a a la gente que venía a la consulta" con todo el secretismo del mundo y hasta hubo tres ensayos previos.