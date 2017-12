La situación del servicio de pediatría de Porriño se agrava aún más en Navidad

Si hasta ahora a los usuarios del centro de salud de Porriño les parecía deficitario el servicio de pediatría por la falta de facultativos, durante las próximas dos semanas la situación se prevé que se agrave. Y es que de tres pediatras, una de ellas a media jornada, se pasará a tan solo una en estos días de Navidad. A preguntas de FARO, fuentes del Sergas han asegurado que "al igual que otros años se cubrirá parcialmente las ausencias para garantizar la atención de los tres centros" (refiriéndose a Porriño, Mos y Salceda). En un primer momento señalaron que eso solo ocurriría del 26 al 29 de diciembre, pero más tarde lo ampliaron también a la semana siguiente, del 2 al 5 de enero, y aseveraban que habrá siempre dos pediatras, excepto los días 27, 28 y 29, para los cuales "están haciendo todo lo posible para que también haya dos". Con todo indican que "la atención estará siempre asegurada".

Pero la realidad está lejos de las informaciones que ofrece Sanidad. Han sido varios los padres que esta semana han querido coger cita para una consulta para sus hijos y no se la dan hasta el 8 de enero. Ante la situación de incredulidad, han preguntado en el propio ambulatorio el motivo y le confirmaron que hasta entonces solo estará una pediatra, y que lo hará para atender urgencias, es decir, que no dan cita para una consulta ordinaria.

"Cansados de la situación", así es como lo manifiestan, vecinos de Porriño han vuelto a salir a la calle ayer, por tercera vez en el último mes, para reivindicar la mejora de este servicio. En esta ocasión la concentración se celebró delante del Concello "para hacerla más visible e intentar llegar a toda la población, concienciándola de la importancia de lograr una sanidad digna", apuntaban las promotoras de la iniciativa. Así bajo el lema de "por la salud de los más pequeños, por la salud del futuro", madres, padres, abuelos y demás personas que apoyan la causa, a los que también se unieron los miembros del gobierno local, y sin que faltasen tampoco los propios usuarios afectados (los niños), se concentraron durante media hora en un acto en el que siguieron recogiendo firmas, contabilizándose ya más de 2.000.

Con todo, desde el Sergas achacan la situación a la falta de profesionales. "No se trata de falta de presupuesto sino a que no hay pediatras en desempleo. Los facultativos cogen días libres que les pertenece y se cubren las zonas que más lo necesitan".

Retrasos en los controles

Y mientras tanto sigue el retraso en los controles de edad. Tampoco desde el Sergas le dan importancia, indicando que "es una revisión de niños sanos" y aseguran que "si coincide con alguna vacuna no pasa nada que se subministre más tarde". No obstante, los padres insisten en que "si una vacuna está fijada para una determinada edad por algo será y además entre vacuna y vacuna deben pasar al menos un mes, de manera que por ejemplo si el control de edad de los 12 meses se lo hacen pasados los 14, luego hay otro a los 15 en el cual también se le pone otra vacuna y no habría pasado aún el mes, se retrasaría y así sucesivamente. Además en esos controles se revisa la estatura, el peso, el perímetro cefálico, cuestiones importantes ha tener en cuenta en el crecimiento y progreso de los más pequeños. "Si están fijados esos controles será por algo, sino que no nos vendan el programa del niño sano cuando no se cumple", concluían.