Nuevas muestras en pozos y traídas confirman la ausencia de lindano

La Consellería de Sanidade ha realizado 17 nuevas muestras en pozos, traídas y en una fuente de Porriño que confirman la ausencia de lindano. Luego de que ya lo confirmase la alcaldesa de Porriño, Eva García, el jueves tras la reunión en la delegación de la Xunta en Vigo, Sanidade emitía ayer un comunicado con los resultados de la muestras recogidas en los últimos quince días "en las que se contrastó el comportamiento del agua después de las últimas lluvias en aquellos abastecimientos en los que ya se obtuvieran resultados favorables y en otros puntos a petición de los propios particulares, cuyas viviendas en algunos casos están en las zonas limítrofes del área de estudio inicial".

Desde la Xunta aseguran que se seguirán realizando más tomas de muestras la próxima semana y controles periódicos "con el fin de garantizar la salubridad del agua que consumen los vecinos".

La alcaldesa volvía a insistir ayer en que "ya no existe una exposición directa al lindano, lo que no quiere decir que no sigamos vigilantes". Cuestión no compartida por la Plataforma Antilidano ni por EU-Son, que aseguran sigue habiendo restos en la superficie en los barrios de Contrasto y Pereira.