Nigrán lanza la candidatura de A Foz a la lista mundial de humedales de la Unesco

La candidatura oficial de A Foz a la inclusión el ranking de humedales de interés mundial de la Unesco está en marcha. Después de un año de estudio del litoral nigranés, el Concello ya dispone del informe que presentará a la Xunta y al Gobierno central para que la marisma obtenga el reconocimiento, equiparable al de Patrimonio de la Humanidad, que supone la adhesión a la lista Ramsar, un catálogo que adquiere el nombre de la ciudad costera iraní en la que se firmó en 1971 un convenio intergubernamental para la conservación de las zonas húmedas hábitats de aves acuáticas. El documento municipal registra oficialmente un total de 53 especies singulares de fauna y flora en situación de especial peligro de extinción en la zona, según explica su autor, Antón Lois, educador ambiental director de la cooperativa Teixugo.

Lois orientaba ayer en el paseo de A Foz a los participantes en la jornada de observación de aves organizada por el Concello dentro de su campaña de promoción del espacio. En torno a setenta personas se detuvieron ante los tres telescopios terrestres colocados para contemplar los cientos de aves migratorias que llegan cada otoño a la marisma "tras percorrer miles de quilómetros dende o norte de Europa na procura de refuxio e alimento", explicaba el experto.

Todas ellas conviven con la contaminación que mantiene el estuario cerrado al marisqueo desde hace ocho años, pero las caracterísicas del entorno, con aguas calmas y una vegetación característica, mantienen a raya los residuos, señala Lois, quien advierte asimismo sobre la fragilidad de ese equilibrio y la necesidad urgente de tomar medidas para protegerlo.

Todo el litoral nigranés

Según las conclusiones del informe, el área de protección que ha de entrar en la lista Ramsar debe ampliarse a todo el espacio afectado por la Rede Natura 2000 de Nigrán. Es decir, Praia América, Monteferro, Illas Estelas y Patos, 1.804 hectáreas en total, el 90% en territorio marino. Antón Lois recuerda que el conjunto "é tamén zona de desove e alimentación de peixes mariños e continentais e inclúe nas dunas un espazo de cría e refuxio da píllara papuda, en perigo de extinción en Galicia". Durante su estudio ha encontrado hasta 45 especies distintas de aves en gran riesgo, "desde a barnacla á gaivota de Delaware, o gaivotín negro, a garceta, o charrán...", otras 6 de mamíferos, "a nutria europea, o morcego ratoeiro grande, o morcego grande e mediano de ferradura, a marsopa común e o golfiño mular", una variedad de reptil,el lagarto verdinegro, y una planta, el narciso ciclamen.

Dos años de espera

La Unesco comunica cada 2 de febrero, Día Internacional de los Humedales, las resoluciones de las peticiones de incorporación a la lista Ramsar, de la que forman parte más de 2.200 lugares de 169 países, cinco de ellos en Galicia: el complejo intermareal Umia, las rías de Ortigueira e Ladrido, las dunas de Corrubedo, la playa de Valdoviño y la ría del Eo. La Xunta ha anunciado recientemente la candidatura de las Illas Atlánticas.

No será en 2018 cuando Nigrán conozca el veredicto, ya que habitualmente la convención tarda dos años en pronunciarse sobre cada candidatura. Será "un longo camiño", indica el alcalde, Juan González, "que iniciamos co convencemento absoluto de que este espazo merece estar a lista Ramsar para que goce do maior dos recoñecementos e se poña en valor a nivel internacional".